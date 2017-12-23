تضامنُ الشعب التركي مع دولة فلسطين عن طريق تيفو”القدس”

صنع اليوم “تيفو” أنصار نادي “قونيا سبور” في لقاء فريقهم ضد الضيف “فنربخشة” الحدث في الأسبوع 17 من الدوري التركي.خاصة وأنه حمل رسالة واضحة وهي تضامنُ الشعب التركي مع دولة فلسطين المُحتلة من قبل الكيان الصهيوني.

وحمل “التيفو” الذي رُفع السبت في ملعب “أتاتورك كونيا” صورة للقدس إضافة إلى رجل يرفعُ العلم التركي والعلم الفلسطيني معا.

هذا إضافة إلى شخصا يرتدي الزي العثماني ويمتطي الحصان مُتوجها صوب “القدس” في رسالة مُباشرة تُعبر عن إستعداد الأتراك للوقوف مع الفلسطينيين.