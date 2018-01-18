أول تصريح رسمي جزائري بعد حادثة "تيفو" عين مليلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إن التحقيقات متواصلة في قضیة اللافتة التي رفعتھا جماھیر ملعب عین ملیلة.

وقال وزير الداخلیة خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل ھذه الممارسات.

وكان أنصار نادي عين مليلة رفعوا "تيفو" اعتبرته السلطات السعودية مسيئا للملك سلمان. وتولد عن الحادثة تناحر على مواقع التواصل الاجتماعي بين السعوديين والجزائريين.

وكانت آخر حلقة، تغريدة السفير السعودي في الجزائر، سامي الصالح، قال فيها أن الوزير الأول، أحمد أويحيى قدم اعتذارا رسميا باسمه وباسم الشعب الجزائري.

ويأتي تصريح وزير الداخلية، نور الدين بدوي كأول رد فعل رسمي من الجانب الجزائري الذي التزم الصمت منذ بداية الجدل حول التيفو الذي يظهر خادم الحرمين وترامب مصحوبا بعبارة "وجهان لعملة واحدة" وصورة للقدس.



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