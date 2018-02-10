يسعد ربراب يحتل المرتبة السادسة ضمن قائمة أغنى رجال الأعمال الأفارقة لسنة 2018

احتل رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب المرتبة السادسة ضمن قائمة أغنى رجال الأعمال الأفارقة لسنة 2018، حسب ما نشرته مجلة فوربس الأمريكية، وبلغت ثروة مالك مجمع سيفيتال 4 ملايير دولار أمريكي بعدما كانت سنة 2017 تقدر بـ 3.1 مليار دولار، وجاء ربراب كذلك على رأس أغنى رجال الأعمال المغاربة، متبوعا بالمغربي عزيز أخنوش في المرتبة 12 وعثمان بن جلون في المركز 15.

يذكر أن القائمة تصدرها رجل الأعمال النيجيري ألوغو دونغوت بثروة وصلت إلى 12.2 مليار دولار، كما جاء الأخوين المصريين ناصف ساوريس ونجيب سوريس في المركزين 4 و6 على التوالي (مناصفة مع يسعد ربراب في المركز 6 بالنسبة لنجيب ساوريس).