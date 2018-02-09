عبد المومن ولد قدور: سوناطراك ستبقى تابعة للدولة 100 بالمئة

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور ، أمس الخميس بحاسي الرمل ، أن " سوناطراك كانت و ستبقى دوما شركة وطنية ملكا للدولة الجزائرية "، نافيا وجود أي نية في التنازل عن حصص لها للأجانب.

و قال ولد قدور على هامش زيارة عمل قادته إلى حاسي الرمل بولاية الأغواط ، أن " سوناطراك هي ملك للدولة الجزائرية بنسبة 100 بالمائة و ستبقى كذلك و لا مجال للحديث في هذا الأمر"، على حدّ تعبيره.

و فنّد تصريح ولد قدور ما تمّ تداوله حول إجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصص لسوناطراك ، وكان مجمع سوناطراك قد كذب الثلاثاء في بيان له ، الخبر الذي نقلته بعض وسائل الإعلام عن تصريح لنائب الرئيس المدير العام لسوناطراك صالح مكموش للإذاعة الوطنية، ومفاده أن الشركة بصدد إجراء محادثات مع شركاء أجانب للتنازل عن حصصها و تغيير الرقابة في عدد من فروعها.