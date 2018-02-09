أسعار النفط تنزل لليوم السادس مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات

هبطت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي ، اليوم الجمعة ، بعدما أعلنت إيران خططا لزيادة الإنتاج في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج الخام الأمريكي ليسجل مستوى قياسيا ، مما عزز المخاوف بشأن ارتفاع حاد في الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 64.37 دولار للبرميل ، ويوم الخميس هبط برنت 1.1 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 20 ديسمبر .

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا، أو ما يعادل واحدا بالمئة، إلى 60.53 دولار للبرميل بعدما هبط واحدا بالمئة في تسوية الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من جانفي.