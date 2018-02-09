تزويد عما قريب تونس بالغاز الطبيعي الجزائري

صرح الوزير الأول أحمد أويحيى ، أمس الخميس بساقية سيدي يوسففي تونس ، أنه سيتم قريبا تزويد تونس بالغاز الطبيعي من الجزائر.

وأوضح أويحيى في ندوة صحفية عقب إشرافه مناصفة مع نظيره التونسي يوسف الشاهد على مراسم إحياء الذكرى الـ60 للقصف الإستعماري لساقية سيدي يوسف أن الغاز الطبيعي الجزائري قد يصل إلى 4 مناطق حدودية تونسية بما في ذلك ساقية سيدي يوسف وقد يكون ذلك في نهاية 2018 .

وبعد أن أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وصل إلى 2 مليار دولار من السلع سنويا ، إعتبر أنه يتعين انتظار المزيد من الوقت لتكون ورشات التعاون بين البلدين في شتى المجالات "جادة أكثر وفي مستوى تطلعات الشعبين".

من جهته، ذكر الوزير الأول التونسي يوسف الشاهد بأن أحداث ساقية سيدي يوسف وحدت الشعبين وهي المناسبة التي تم إغتنامها اليوم للتحدث على مواضيع مهمة منها التعاون الإقتصادي بين البلدين الذي لم يرتق بعد إلى مستوى التعاون السياسي بين الدولتين، حسبه.

وبعد أن شدد على أهمية التركيز على تنمية المناطق الحدودية بين البلدين ، صرح السيد يوسف الشاهد أن هناك تفكير لإنشاء لجان تجتمع بالولايات الحدودية للبلدين التي تمتلك قدرات فلاحية وسياحية وفي مجالات مختلفة.

وأضاف الوزير الأول التونسي :"تباحثنا اليوم بحضور وزير الدفاع التونسي ووزيري الداخلية الجزائري والتونسي سبل التبادل في التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب الذي يعتبر تحديا مشتركا بين البلدين"، مؤكدا على ضرورة "الإرتقاء بالعلاقات بين البلدين والتفكير في إنشاء مناطق حرة".