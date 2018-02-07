أحمد أويحي يستقبل بيار قاتاز رئيس حركة المؤسسات الفرنسية ميداف

استقبل الوزير الأول، أحمد أويحي، اليوم، بيار قاتاز، رئيس حركة المؤسسات الفرنسية “ميداف”.

الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار التعاون والشراكة التي تعمل على تطويرها هذه المنظمة ومنتدى رؤساء المؤسسات.

وجرى هذا اللقاء بحضور يوسف يوسفي, وزير الصناعة والمناجم.

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