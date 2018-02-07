شركة سوناطراك تبرم إتفاقية في مجال البحث و التطوير مع المؤسسة الفرنسية ENGIE

وقّعت اليوم مؤسسة “سوناطراك” إتفاقية في مجال البحث والتطوير مع المؤسسة الفرنسية “ENGIE”.الإتفاقية جاءت في مجال الفعالية الطاقوية والطاقات المتجددة خلال التبادلات التي حصلت في أفريل الفارط.بين المدير العام لمؤسسة “سوناطراك”، ولد قدور ، و”إيزابيل كوتاغ” مديرة مجمع “ENGIE”.

أين تم إنجاز ورشات عمل بين الشركتين لمناقشة أهم محاور التعاون خاصة في مجال فعالية الطاقوية في قواعد “سوناطراك”.

واستعمال الطاقات الشمسية في التنقيب واستغلال آبار البترول والغاز.

للتذكير يقوم وفد هام يتكون من 60 رجل أعمال فرنسي ورئيس “الماديف” بيار قطاز في زيارة للجزائر يومي 07 و08 فيفري الجاري.