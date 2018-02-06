زرواطي: على الخواص الإستثمار في جمع النفايات

دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، الثلاثاء، المستثمرين الخواص إلى الاستثمار في القطاع من خلال إنشاء مؤسسات لجمع وفرز النفايات، باعتباره مجالا ناجحا، نظرا لتوفر المواد التي يتم استرجاعها.

وأكدت الوزيرة أن الوقت الحالي يتطلب المرور إلى مرحلة النجاعة والفاعلية في معالجة وجمع وفرز النفايات ومحاربة البناءات الفوضوية وظاهرة الرمي العشوائي لبقايا الأشغال والردوم التي تهدد باختلال التوازنات البيئية.

وطالبت زرواطي على هامش زيارة عمل الثلاثاء بالمسيلة، بضرورة إنشاء مراكز للردم التقني على مستوى كافة بلديات الولاية لأن حصر هذه المراكز في بعض البلديات لا يمكن من تحقيق النتائج المرجوة، خاصة أن الأرقام الحالية تفيد باسترجاع نصف النفايات فقط وهو ما يعد أمرا غير مقبول حسب الوزيرة.