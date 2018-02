LG DEVOILE SES RESULTATS FINANCIERS POUR L’ANNEE 2017

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires record de 61,4 billion de (KRW) won coréens (55,4 milliards de dollars) en 2017, soit une augmentation de 10,9% par rapport à l'année précédente, la plus élevée de l'histoire de la société. Les bénéfices annuels de l’année 2017 s’élevant à 2,47 milliards de wons soit (2,23 milliards de dollars), représentant le bénéfice le plus élevé depuis 2009 - ont augmenté de 85% par rapport à 2016, en grande partie grâce à la bonne performance des appareils ménagers et des téléviseurs haut de gamme. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2017, évalué à16,96 trillion KRW (USD 15,3 milliards), a progressé de 15% par rapport à 2016, générant de solides bénéfices d'exploitation s’élevant à 366,8 milliards KRW (USD 330,9 million).

L’unité des Appareils Electroménagers et l’unité des Solutions Relatives à la Qualité de l’Air ont réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 19,23 billions USD (17,34 milliards de USD), atteignant ainsi une hausse de 11% par rapport à l’année précédente, reflétant une forte demande sur les produits haut de gamme tels que les machines à laver TWINWash, les réfrigérateurs InstaView et d’autres appareils éléctroménagers éconergétiques. Les revenus de 4,33 trillion (USD 3,91 milliards) enregistrés au quatrième trimestre 2017 ont augmenté de 7% par rapport à la même période de l'année précédente, avec des ventes en en hausse de 27% en Corée d’année en année. Le résultat d'exploitation trimestriel a diminué à 80,7 milliards KRW (72,8 millions USD) en raison de la hausse des dépenses des frais de marketing liés au téléviseur LG SIGNATURE, aux investissements en infrastructures en Amérique du Nord et aux dépenses investies dans la Recherche & le Développement liées aux appareils d’Intelligence Artificielle et aux robots.

L’unité LG du divertissement à domicile a enregistré des revenus annuels de 18,67 milliards KRW (16,85 milliards USD), en hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation solide de 1,57 billion de KRW (1,41 milliard de dollars) pour l'ensemble de l'année refléte la croissance continue de la demande sur les produits haut de gamme LG OLED et UHD TV. Au quatrième trimestre de 2017. La demande croissante sur les téléviseurs LG premium ont boosté les ventes à 5,48 milliards de KRW (4,94 milliards USD) enregistrant ainsi une hausse annuelle de 14%. Le résultat d'exploitation du trimestre a augmenté de 134% par rapport à la même période en 2016 pour atteindre 383,5 milliards KRW (345,96 millions USD).

L’unité LG des Communications Mobiles a enregistré quant à elle un chiffre d'affaires annuel de 11,67 milliards de KRW (10,52 milliards de dollars US) en dépit d’un marché difficile et d’une forte concurrence des marques chinoises. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a atteint 3,07 milliards de KRW (2,77 milliards de dollars), tandis que la perte d'exploitation trimestrielle a diminué à 213,2 milliards de KRW (192,33 millions de dollars) grâce aux ventes élevées enregistrées par le “LG V30” et bien d'autres smartphones en plus de l’amélioration de la structure commerciale.

L’unité LG des Composants des Véhicules a enregistré des ventes annuelles solides de KRW 3,49 billion (3,15 milliards USD), soit une augmentation de près de 26% par rapport à l'année précédente et des ventes trimestrielles de 856,7 milliards KRW (772,8 millions USD) légèrement en baisse par rapport à la même période de l’année précédente. La rentabilité de l’unité au quatrième trimestre de 2017 a diminué en raison d'une baisse temporaire des ventes dans le secteur de l'info-divertissement et des investissements dans de nouvelles affaires. La croissance du marché mondial des véhicules électriques devrait générer une demande supplémentaire pour les composants en 2018.

Explication des taux de change pour le quatrième trimestre (T4) de 2017

Les recettes trimestrielles non vérifiées de LG Electronics sont fondés sur les IFRS (Normes internationales d'information financière) pour une période de trois mois se terminant le 31 décembre 2017. Les sommes en won coréen (KRW) sont converties en dollars américains à partir du taux moyen en vigueur au cours de la période de trois – mois du trimestre correspondant –1.108,51 KRW par USD.