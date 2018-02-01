الاتحاد العام للتجار والحرفيين يقترح نظام للمداومة الليلي وفي العطل الأسبوعية

قدم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يوم الخميس مجموعة من الاقتراحات أبرزها ادراج مادة جديدة تنص على فرض نظام المداومة في العطل الاسبوعية (الجمعة والسبت) خاصة في الولايات الكبرى كالعاصمة كمرحلة اولى وكذا نظام المداومة الليلية للتجار والمؤسسات الخاصة واصحاب الخدمات والنقل لانجاح الاقتصاد السياحي الوطني ضمن مشروع "الجزائر لا تنام".

وأشار رئيس الاتحاد صالح صويلح لدى مداخلته أمام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني الى أن هذه المادة الجديدة المقترحة يجب أن تحدد وتوضح اماكن اعلام المستهلك بقوائم المداومة ومحاولة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام لهذا الغرض.

كما تقترح ذات الهيئة اضافة مادة وهي" تشكيل لجان ولائية للمداومة يترأسها الوالي وتتكون من أعضاء ممثلين عن النقابات المهنية والادارات المختصة في هذا المجال والبلديات تقوم بمهمة المتابعة و تكييف وتحيين القوائم مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة المتوقعة".