وزير التّجارة محمّد بن مرادي : قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد هي مؤقتة و قابلة للتغيير

قال وزير التّجارة محمّد بن مرادي اليوم الخميس، أنّ قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد قابلة للتّغيير بإضافة مواد وحذف البعض منها.وقال بن مرادي خلال زيارة عمل وتفقد لولاية وهران،أن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد هي مؤقتة قابلة للتغيير .حيث يمكن حذف بعض المواد من القائمة كما يمكن إضافة مواد أخرى ممنوعة من الإستيراد.وأكّد بن مرادي بخصوص المواد الممنوعة من الاستيراد التي جعلت بعض المؤسسات الإنتاجية تستاء.أنّ وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي الصّناعة والفلاحة وضعت خلية متابعة مرتين في الأسبوع.وهذا مع كافة الفروع الإنتاجية للتباحث ودراسة كافة العراقيل و المقترحات.يشار إلى أنّ الوزير عاين بعض المصانع والمؤسّسات التّابعة للقطاع الخاص أين أكّد دعم التصدير خارج المحروقات لتنويع الإنتاج الوطني.

بعد تصدير منتوجات صناعيّة لدول أوروبية هي قابلة أن تدخل الأسواق العالميّة من حيث الجودة والنّوعية.

كما قام بمعاينة سوق الجملة الخضروالفواكه بالكرمة إلى جانب مصنع الجبس ببلدية بن فريحة.

إلى جانب مقر الفرع المحلّي السجل التجاري بلادي قديل، بالإضافة إلى العديد من الوحدات الصناعية والتجارية.