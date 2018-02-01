الاتحاد الأوروبي يضغط على الجزائر بعد تقليص الإستيراد و ذلك بعد إخلال حكومة أويحي بإتفاقية الشراكة

نقلت صحيفة ( البايس ) الإسبانية، تصريح دبلوماسي أوربي، أكد فيه أن قرار حكومة أويحيى القاضي بتقليص الواردات بموجب مرسوم، هو أمر مخالف لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن هذه “مشكلة” ستتم مناقشتها خلال هذا الأسبوع وكذا الأسبوع المقبل في بروكسيل من أجل معرفة ما هو الرد الذي سيتم اعتماده.

قالت صحيفة ( البايس ) الواسعة الانتشار ، إن الجزائر تحاول تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تجتازها جراء انخفاض أسعار النفط وتخفيف العجز التجاري عن طريق تقليص الواردات ، حيث سجلت أن الجزائر التي لا تزال منغلقة على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ليس لديها أي مصدر آخر لتحصيل العملة غير المحروقات التي تمثل 95 في المائة من صادراتها ونسبة 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام .

كما أشارت الصحيفة الإسبانية، إلى نشر الحكومة الجزائرية مؤخرا قائمة تضم 851 من المنتجات التي يحظر استيرادها والتي ستنضاف إلى تدابير تقييد الاستيراد التي شرع في تنفيذها منذ السنة الماضية في محاولة من السلطات الجزائرية إعادة التوازن للميزان التجاري الذي تأثر بشكل كبير بانخفاض أسعار المحروقات الذي تعاني منه الجزائر منذ عام 2014 .

ومن جهة أخرى أكدت الصحيفة الإسبانية أن كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال التي تعد من البلدان المصدرة الرئيسية اتجاه الجزائر هي التي ستتأثر بهذه التدابير التقييدية، مشيرة إلى أن الصادرات الإسبانية نحو الجزائر قد انخفضت بالفعل بنسبة 12 في المائة خلال سنة 2017 .