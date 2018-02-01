مشاركة 46 مؤسسة جزائرية في صالون غولف فود للصناعات الغذائية بدبي

تشارك 46 مؤسسة جزائرية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية في فعاليات الصالون الدولي للصناعات الغذائية والفندقة والإطعام "غولف فود" المرتقب في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و22 فيفري الجاري، حسب ما أفادت به الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (safex).

وسيحوي الرواق الجزائري الذي يتربع على مساحة 546 متر مربععلى 46 شركة من مختلف الصناعات لى غرار صناعة المواد الغذائية والصناعات الغذائية- الزراعية والدهون والتمور والعجائن والعسل والأجبان والمشروبات والعصائر والخضر إلى جانب شركات متخصّصة في التعبئة والتغليف والحفظ. يضيف ذات البيان.

ويعتبر الصالون موعدا هاما وملتقى سنوي للمحترفين في مجال الصناعات الغذائية والفندقة في منطقة الشرق الأوسط بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتميز به المنطقة وتأثيرها على الأسواق الموجودة في منطقة الخليج العربي والشرق الوسط وكذا أسواق جنوب القارة الآسيوية ما يمكن الشركات الجزائرية المشاركة من الاستفادة من هذه المعطيات بالعمل على توسيع أسواقها الخارجية.

ومن المتوقع أن تستقطب طبعة "غولف فود 2018" أكثر من 5 آلاف عارض من 185 دولة، لعرض منتجات مختلفة ; منتجات الألبان المشروبات والدهون والبقوليات والحبوب واللحوم إلى جانب شركات خدمات الصحة والعلامات الكبرى.

يذكر أن طبعة غولف فود للسنة الماضية 2017 خصصت لها مساحة عرض تقدر ب 1 مليون قدم مربع وسجلت حضور 97 ألف زائر.