طحكوت يعلن عن افتتاح أول مصنع لقطع غيار ولواحق السيارات بالجزائر

يرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز أول مصنع لقطع غيار ولواحق السيارات بالجزائر التابع للمجمع الصناعي "طاحكوت" السنة الجارية بالبيض.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير الولائي للصناعة والمناجم مصطفى حشيبة أن "أشغال تثبيت العتاد الخاص بالمصنع ستنطلق في غضون الثلاثة أشهر المقبلة كأقصى تقدير وذلك على مستوى البناية الخاصة بالمصنع السابق للأحذية بالمدخل الجنوبي لعاصمة الولاية".

وأبرز ذات المصدر أنه وفور الانتهاء من عملية تثبيت العتاد "سينطلق المصنع في الإنتاج" متوقعا أن تكون الانطلاقة في التصنيع "خلال الثمانية أشهر المقبلة على أقصى تقدير".

وسينتج هذا المصنع الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر قطع غيار محركات ولواحق السيارات لتغطية حاجيات السوق الوطنية من هذه المنتجات الصناعية الضرورية في صناعة السيارات والمساهمة في تخفيض فاتورة استيراد قطع الغيار ولواحق السيارات.