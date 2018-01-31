لهذا السبب أسعار النفط لن تتجاوز 70 دولارا للبرميل..!

أظهر مسح أجرته وكالة رويترز حول سوق النفط ، اليوم الأربعاء، أنه من المستبعد ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولارا للبرميل في 2018 ،وذلك نظرا لأن السوق حبيسة بين قوتين متضادتين هما تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك وارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتوقع المسح الذي شمل 34 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 62.37 دولار للبرميل في 2018 ارتفاعا من 59.88 دولار في توقعات المسح الشهري السابق.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف في المتوسط 58.11 دولار للبرميل في 2018 ارتفاعا من 55.78 دولار وفق توقعات المسح الذي أجري في ديسمبر .