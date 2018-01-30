الولايات المتحدة تدعو الجزائر إلى رفع صادراتها من الغاز نحو أوروبا

أعلنت كتابة الدولة الأمريكية عن أملها في إطلاق شراكة مع الجزائر من أجل ضمان أمن التموين بالطاقة في المنطقة، خاصة تلك الموجهة للسوق الأوروبية.

وصرحت نائب كاتب الدولة المساعد ساندرا أودكيرك، خلال المنتدى الجزائري الأمريكي حول الطاقة بهوستون، أن "تعزيز الأمن الطاقوي بالمنطقة عن طريق ترقية التنويع الطاقوي هو أحد أفضل الطرق للولايات المتحدة والحكومة الجزائرية للعمل سويا"، وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية أن العديد من البلدان لا تزال تعتمد على مصدر أو شكل طاقوي واحد مما يجعلها عرضة لمشاكل التموين التي تهدد الأمن الاقتصادي والوطني، في إشارة إلى اعتمادة عدّة دولة أوروبية على روسيا كمصدر رئيسي لمواردها من الطاقة.

وذكرت أودكيرك بعض البلدان الأوروبية التي تعتمد بشكل واسع على الغاز الروسي ، مشيرة إلى أن مكتب استراتيجيات الطاقة لكتابة الدولة يدعم مجهودات تنويع التموين وسبل نقل الطاقة نحو هذه القارة ، وأضافت في هذا الصدد أن "الجزائر مزود كبير بالطاقة لأوروبا ونحن نهنئها على كونها شريكا موثوقا يساعد القارة على تنويع تمويناته".

كما قالت نائب كاتب الدولة المساعد أن "الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الجزائر على رفع صادراتها نحو أوروبا وبقية الدول في العالم"، مشيرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.