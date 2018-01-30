بعد أن بلغت 71 دولارا الأسبوع الفارط...هذا ما حدث لأسعار النفط اليوم

بعد أن بلغت أسعار الذهب الأسود 71 دولارا الأسبوع الفارط، انخفضت من جديد ولليوم الثاني على التوالي في الوقت الذي يضعف فيه الطلب على الخام جراء زيادة الإنتاج الأمريكي وصعود الدولار.

وبحلول الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا أو 0.7 بالمائة إلى 68.97 دولار للبرميل. وبلغت عقود برنت الآجلة تسليم مارس عند التسوية يوم الإثنين 69.46 دولار للبرميل منخفضة 1.06 دولار أو 1.5 في المائة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 64.86 دولار للبرميل. ويوم الإثنين انخفضت العقود الآجلة للخام 58 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة إلى 65.56 دولار للبرميل.

وتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق خامس مكاسبها الشهرية على التوالي.

وبات إنتاج الولايات المتحدة على قدم المساواة مع السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتنتج روسيا وحدها كميات أكبر مما تنتجه كل من الولايات المتحدة والسعودية، إذ ضخت في المتوسط 10.98 مليون برميل يوميا في 2017.

وقفز الإنتاج الأمريكي ما يزيد على 17 بالمائة منذ منتصف 2016 ومن المتوقع أن يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا قريبا.

وغذى انخفاض الدولار على مدى ستة أسابيع متتالية موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار النفط. وانخفضت العملة الأمريكية ثلاثة في المائة منذ بداية الشهر الجاري.

والنفط مقوم بالدولار، ومن ثم فإن انخفاض الدولار قد يعزز الطلب على الخام من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.