بالفيديو /عبد الغني زعلان : "الخطوط الجوية الجزائرية ليست في حالة إفلاس"

قال وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية" ليست في حالة إفلاس وإنما تمر بوضعية مالية توصف بالصعبة" داعيا إلى وضع المطالب الاجتماعية جانبا الى حين تحسن هذه الوضعية.

وعقب اختتام أشغال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة حول المشاريع الكبرى الهيكلية للقطاعي أجاب زعلان على سؤال للصحافة حول الحركة الاحتجاجية التي عرفتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية مؤخرا حيث قال أن إدارة وطاقم الشركة الوطنية قاموا باتخاذ إجراءات وهي بصدد إعداد مخطط لتطوير المؤسسة.

وأضاف ان "الشركة ليست في حالة إفلاس كما يروج له وإنما تمر بوضعية مالية توصف بأنها صعبة".

وصرح الوزير ان "وضعية الجوية الجزائرية تتطلب منا جميعا- بما فيهم المشرفين على الشركة والشركاء و المواطنين- وضع اليد في اليد و وضع مطالب العمال والزيادات المتكررة جانبا لفترة والعمل على تحسين الوضعية المالية للشركة وصورتها لأنها تهمنا جميعا و لابد أن نعمل كل ما في وسعنا".

وأضاف في هذا الإطار أن "الجوية الجزائرية ليست في حالة صعبة جدا و لكن يجب ان نشمر على سواعدنا و وضع المطالب جانبا لفترة وتكثيف العمل لضمان مردودية الشركة، وعندما تتحسن الوضعية المالية للشركة هناك طاقم له كافة الصلاحيات للحديث مع ممثلي العمال عن المطالب الاجتماعية".

وخلص الوزير بالتأكيد على ان مصلحة شركة الخطوط الجوية الجزائرية فوق كل اعتبار وأن مصالح العمال هي كذلك فوق الجميع.

قال وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية" ليست في حالة إفلاس وإنما تمر بوضعية مالية توصف بالصعبة" داعيا إلى وضع المطالب الاجتماعية جانبا الى حين تحسن هذه الوضعية.

وعقب اختتام أشغال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة حول المشاريع الكبرى الهيكلية للقطاعي أجاب زعلان على سؤال للصحافة حول الحركة الاحتجاجية التي عرفتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية مؤخرا حيث قال أن إدارة وطاقم الشركة الوطنية قاموا باتخاذ إجراءات وهي بصدد إعداد مخطط لتطوير المؤسسة.

وأضاف ان "الشركة ليست في حالة إفلاس كما يروج له وإنما تمر بوضعية مالية توصف بأنها صعبة".

وصرح الوزير ان "وضعية الجوية الجزائرية تتطلب منا جميعا- بما فيهم المشرفين على الشركة والشركاء و المواطنين- وضع اليد في اليد و وضع مطالب العمال والزيادات المتكررة جانبا لفترة والعمل على تحسين الوضعية المالية للشركة وصورتها لأنها تهمنا جميعا و لابد أن نعمل كل ما في وسعنا".

وأضاف في هذا الإطار أن "الجوية الجزائرية ليست في حالة صعبة جدا و لكن يجب ان نشمر على سواعدنا و وضع المطالب جانبا لفترة وتكثيف العمل لضمان مردودية الشركة، وعندما تتحسن الوضعية المالية للشركة هناك طاقم له كافة الصلاحيات للحديث مع ممثلي العمال عن المطالب الاجتماعية".

وخلص الوزير بالتأكيد على ان مصلحة شركة الخطوط الجوية الجزائرية فوق كل اعتبار وأن مصالح العمال هي كذلك فوق الجميع.