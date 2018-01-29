2.5 ٪ زيادة في معاشات ثلاثة ملايين متقاعد في ماي

النسبة مخفضة بـ50 من المئة بسبب الوضع المالي للصندوق«30/11» رقم أخضر مجاني للمتقاعدين لمعرفة تواريخ صب معاشاتهم ومصير ملفاتهمسيستفيد أزيد من ثلاثة ملايين متقاعد من زيادة في المعاشات بنسبة 2.5 من المئة، شهر ماي القادم، وهي نسبة مخفضة بخمسين من المئة مقارنة بالزيادات الأصلية التي كانت قد أقرتها السلطات، والتي وضعت مؤخرا رقما أخضر بالمجان أمام هذه الفئة للاستفسار عن مختلف القضايا التي تخصهم، خاصة ما تعلق منها بتاريخ صب المعاش.قالت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إنه ونظرا للوضع المالي الصعب الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد، فإن الالتزام بنسبة خمسة من المئة كزيادة في معاشات ثلاثة ملايين ومئة ألف متقاعد شهر ماي القادم تبقى مستحيلة، الأمر الذي جعل إدارة الصندوق تحافظ على النسبة المعتمدة في سنوات الأزمة، أي بعد انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية والمقدرة بـ2.5 من المئة بدلا من خمسة.

وأكدت على أن هذه الزيادة تم تحديدها بسبب إفلاس الصندوق خلال السنوات الأخيرة واعتماده على إعانات فيما سبق من خزينة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل أن يتحول مصدر الإعانة هذه السنة إلى الخزينة العمومية، حيث دعمت الأخيرة خزينة CNR، الأسبوع الأول من شهر جانفي الجاري، بسبعة آلاف مليار سنتيم من أجل دفع معاشات المتقاعدين خلال هذا الشهر وشهر فيفري الداخل، وهذا من أصل 500 مليار دينار كدعم إجمالي للصندوق كان قد أعلن عنها الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم عرضه لمخطط عمل حكومته بمجلس الأمة.

إلى ذلك، فقد وضعت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد رقما أخضر أمام ثلاثة ملايين ومئة ألف متقاعد «30/11»، لتمكين هؤلاء من معرفة تواريخ صب معاشاتهم والاستفسار عن مصير ملفاتهم، حيث تم تسخير فريق من الموظفين للإجابة على تساؤلات المتقاعدين التي تكون عبر الهاتف الثابت فقط وبالمجان بداية من الأحد وإلى غاية الخميس، لتكون الإجابة عن طريق «المجيب الآلي» خلال يومي العطلة والفترات المسائية.