طحكوت يفتح مدرسة عليا في المیکانیکیات والإلکترونیات

حصلت مجموعة "طحكوت" علی ترخيص من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لفتح مدرسة تدریبیة في المیکانیکیات والإلکترونیات بمنطقة الروبية شرق الجزائر العاصمة، حسب ما أعلن عنه المجمع الخاص.

ومن المقرر أن تفتح المدرسة أبوابها للمتحصلين على شهادة الباكالوريا بدءًا من العام المقبل، وفقا لنفس المصدر.

يذكر أن مجموعة طحكوت تضم مركزا تدريبيا بالرويبة، يوفر العديد من الدورات التدريبية في المحاسبة، والموارد البشرية، والتسويق.. وعدة مجالات أخرى.