نحو منع إستيراد الثوم قبل نهاية السنة

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي ، اليوم السبت بولاية أم البواقي ، أن تحديث و عصرنة القطاع يبقى مرتبطا بتنظيم المهن و الشعب الفلاحية في شكل جمعيات و تعاونيات مهنية.

وأوضح الوزير في زيارة تفقد قام بها اليوم إلى أم البواقي أن الشعب الفلاحية كلما كانت منظمة في شكل جمعيات و تعاونيات كلما تساعد الإدارة والفلاح على تطوير القطاع و ذلك عن طريق، كما أضاف العمل في إطار تشاور واسع بين مختلف الشركاء و الفاعلين بما يسمح ، حسبه ، بتجسيد التضامن و توحيد الإمكانات.

ولدى معاينته محيط السقي أولاد حملة ببلدية عين مليلة المتربع على 2274 هكتار و المستغل حاليا اعتبر السيد بوعزقي أن ولاية أم البواقي التي تتوفرعلى أكثر من 360 ألف هكتار عبارة عن أراضي صالحة للزراعة لا يعكس إنتاجها الفلاحي هذه القدرات مقارنة كما قال بولايات أخرى لديها مساحات فلاحية أقل لكن إنتاجها الفلاحي يفوق إنتاج ولاية أم البواقي، و أبرز الوزير في هذا السياق أن ذلك يستدعي ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات الفلاحية لهذه الولاية خاصة ما تعلق بتعبئة الموارد المائية الموجهة للسقي الفلاحي.

الوزير بوعزقي : نهدف لوقف استيراد الثوم قبل نهاية السنة الجارية

وأفاد الوزير بوعزقي بأن هدف وزارته هو "التوقف قبل نهاية السنة الجارية أو السنة المقبلة كأقصى حدّ عن استيراد الثوم ّ ، و ذلك بانتهاج إستراتيجية قال إنه "بإمكان ولاية أم البواقي أن تعلب دورها فيهاّ ، حيث أعطى في هذا السياق مثال ولاية ميلة التي أصبحت تمتلك تجربة رائدة في إنتاج الثوم، يقول الوزير.