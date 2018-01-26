الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب بدعم من هبوط و إنخفاض الدولار

إرتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعدما هبطت من أعلى مستوى في عام ونصف.

مع استمرار ضعف الدولار على الرغم من تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة قوة العملة.

وقفز الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 1355.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش .

وبلغت مكاسبه منذ بداية الأسبوع 1.8 بالمائة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمائة إلى 1354.70 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014 عند 88.438 امس الخميس.

وانخفض المؤشر 0.6 بالمائة إلى 88.858 في أحدث قراءة له.

وارتفعت الفضة واحدا بالمئة في التعاملات الفورية إلى 17.46 دولار، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1015 دولارا للأوقية.

ولم يسجل البلاديوم تغييرا يذكر عند 1095.60 دولار للأوقية.

واتجه المعدن إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بانخفاض بنحو واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع.

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