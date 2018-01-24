الدولة قامت بتسديد 3 ألاف مليار من فوائد الناجمة عن قروض أونساج

بلغت قيمة الفوائد الناجمة عن قروض “أونساج”، والتي تكفلت الدولة بتسديدها الـ3 ألاف مليار سنتيم.وحسب الإحصائيات التي قدّمها اليوم وزير العمل مراد زمالي اليوم، فقد بلغت قيمة الفوائد التي تكفلت بتسديدها الدولة سنة 2015 ، 2.83 مليار دينار.وكشف الوزير عن تمويل 23 ألف مشروع أونساج خلال نفس الفترة.

فيما تم إدماج 95 الف شاب طالب عمل أدمج سنة 2015.