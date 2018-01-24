انهيار غير مسبوق للدينار أمام الأورو والدولار



عرفت قيمة الدينار انهيارا غير مسبوق، الثلاثاء، بعد بلغ سعر صرفه على مستوى بنك الجزائر 140.1 وحدة مقابل العملة الأوروبية، وذلك لأول مرة منذ استحداث الأورو، ويأتي هذا التدهور بعد شهر من الشروع في طبع النقود، على ضوء التعديل الذي خضع له قانون القرض والنقد، رغم تطمينات أعضاء الحكومة، بداية من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير المالية عبد الرحمن راوية وحتى محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، حينما جزم هؤلاء باستقرار قيمة الدينار وعدم تجاوز نسبة التضخم 5 بالمائة، وقالوا "نمتلك الضمانات لذلك".

وتكشف أرقام بنك الجزائر ليوم الثلاثاء، عن انخفاض تاريخي لقيمة الدينار أمام العملة الأوروبية الأورو حيث ناهزت 100 أورو 14 ألف و10 دينار لأول مرة، في حين ارتفع سعر الدولار أيضا ليتجاوز هو الآخر 114 دينار، ويأتي ذلك بعدما كان سعر صرف الأورو قبل شهر يوازي 136 دينار والدولار 109 دينار، وقبلها بفترة أسابيع، لا يتجاوز سعر صرف الأورو 121 دينار والدولار 108 دينار، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام، ويثبت ما سبق وأن حذر منه الخبراء، حينما تحدثوا عن بلوغ الأورو على مستوى سوق الصرف الرسمية 150 دينار إلى غاية شهر مارس المقبل، ومطالبين بمنع تكرار السيناريو الفينزولي في الجزائر.

وسبق وأن قال وزير المالية عبد الرحمن راوية أن الدينار لن ينهار أكثر، وذلك شهر ديسمبر الماضي، كما أكد أن وزارته تمتلك ضمانات لحماية العملة الوطنية، ومنع أن تتجاوز نسبة التضخم 5 بالمائة خلال سنة 2018، وكذلك الوضع بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر محمد لوكال، حينما قال أن سيناريو فنزويلا لن يتكرر في الجزائر، وأن الدينار بمنآى عن أي أزمة.