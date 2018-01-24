لهذه الأسباب أسعار النفط ستصعد في 2018

قال الرئيس التنفيذي لإيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي ، إن أسعار النفط أصبحت أكثر تأثرا بالأحداث السياسية عما كان عليه الوضع قبل سنوات ، وذلك نظرا لتقلص فائض المعروض العالمي من الخام.

وقال ديسكالزي لرويترز ، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن خفض الإنتاج الذي تتبناه منظمة أوبك وروسيا ونقص الاستثمارات في حقول جديدة يدفعان السوق بشكل متزايد نحو عجز في الإمدادات، وهو ما يمهد الطريق أمام صعود أسعار النفط، حسبه .

واستدرك المتحدث أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذي من المنتظر أن ينمو بمقدار مليون برميل يوميا هذا العام، يعني أن أسعار الخام ستتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل في المتوسط في عام 2018.