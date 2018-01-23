شاهد بالفيديو/ ما هو معدل أجور مضيفي ومضيفات الجوية الجزائرية؟

سؤال بسيط طرحه صحفي قناة دزار نيوز لمسؤول بشركة الخطوط الجوية الجزائرية والظأهر أنه يتحدث بإسم موظيفي الطائرات

حيث بعد إلحاح كبير من قبل الصحفي لم يدلي المضيف لدى الشركة بالقيمة التي يتقاضاها الموضف في قطاعه

حيث أنهم وحسب قوله يطالبون برفع قيمة الراتب والتي يجب أن تكون حسب المعايير المعمول بها عالميا وإقليميا

ولكن ما يلفت الإنتباه هو الطريقة التي يتكلم بها المضيف والتي لا تتماشا مع وضيفته

وهل حقيقتا إحتجاجهم ومطالبهم مشروعة بالنظر إلى ما يقدمونه كخدمات للمسافرين؟ وهل ترقى أن تكون بنفس المواصفات للخدمات التي يقدمها مضيفوا خطوط جوية أجنبية ؟

