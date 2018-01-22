زيادات جديدة علي أسعار تذاكر القطار في الشهر المقبل...التفاصيل بالفيديو

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن رفع قيمة الحد الادنى لسعر النقل من 20 إلى 30 ديناربداية من شهر فيفري القادم

حسب بيان للشركة فإن هذا الإجراء الذي وصفته بالاضطراري يأتي في إطار إستراجية لمحاربة الغش و لحماية ممتلاكتها

وأشارت الشركة أن هذا الإجراء لا يمكن إعتباره زيادة في زيادة على أسعار النقل حسب البيان ذاته