تصريحات سعودية ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد تصريحات سعودية أفادت بأن التعاون بين منتجي النفط لتعزيز السوق سيستمر إلى ما بعد 2018.

وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 68.81 دولار ، مرتفعا 20 سنتا أو 0.3 في المئة عن إغلاقه السابق، وكان برنت قد وصل في 15 جانفي إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 مسجلا 70.37 دولار للبرميل، فيما بلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 63.55 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 في المئة عن سعر إغلاقه السابق.

وقالت السعودية أمس الأحد إن هناك توافقا بين منتجي النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام، وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في سلطنة عمان "هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018، لم تتحدد الآلية بعد، لكن هناك توافق على الاستمرار".