نمو سريع للصادرات الجزائرية إلى كوريا الجنوبية...إليكم قائمة أهم زبائن الجزائر في 2017

أفرج المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع لمصالح الجمارك عن قائمة أهم الدول الزبونة للجزائر وقيمة الصادرات الجزائرية نحو كل بلد خلال 2017ن و تطورها مقارنة بسنة 2016 .

وتصدرت إيطاليا قائمة أهم زبائن الجزائر في 2017 بما يفوق أكثر من 5 ملايير دولار من الصادرات الجزائرية إلى هذا البلد ، متبوعة بفرنسا ( 4.4 مليار دولار ) ، ثم إسبانيا ( 4.1 مليار دولار ) ، والولايات المتحدة ( 3.3 مليار دولار ).

و في حين تراجعت صادرات الجزائر نحو بعض الوجهات على غرار الولايات المتحدة ( -12 بالمئة ) ، فقد تضاعفت قيمة ما تصدره الجزائر إلى كوريا الجنوبية بنسبة 194.5 بالمئة في سنة 2017 بعد أن وصلت إلى 690 مليون دولار.

قائمة أهم زبائن الجزائر في 2017:

البلد القيمة التطور

(مليون دولار)

ايطاليا 5.548 +4ر6 %

فرنسا 4.492 + 31 %

اسبانيا 4.142 + 6ر6 %

الولايات المتحدة الامريكية 3.394 -3ر12 %

البرازيل 2.082 + 7ر28 %

تركيا 1.960 +62ر45 %

هولندا 1.849 + 5ر25 %

بريطانيا العظمى 1.611 + 6ر51 %

البرتغال 917 + 9ر7 %

بلجيكا 892 -7ر9 %

الهند 860 + 2ر79 %

تونس 751 + 3ر24 %

الصين 695 -

كوريا الجنوبية 692 + 5ر194 %

كندا 665 -9ر48 %