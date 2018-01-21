نمو سريع للصادرات الجزائرية إلى كوريا الجنوبية...إليكم قائمة أهم زبائن الجزائر في 2017
وتصدرت إيطاليا قائمة أهم زبائن الجزائر في 2017 بما يفوق أكثر من 5 ملايير دولار من الصادرات الجزائرية إلى هذا البلد ، متبوعة بفرنسا ( 4.4 مليار دولار ) ، ثم إسبانيا ( 4.1 مليار دولار ) ، والولايات المتحدة ( 3.3 مليار دولار ).
و في حين تراجعت صادرات الجزائر نحو بعض الوجهات على غرار الولايات المتحدة ( -12 بالمئة ) ، فقد تضاعفت قيمة ما تصدره الجزائر إلى كوريا الجنوبية بنسبة 194.5 بالمئة في سنة 2017 بعد أن وصلت إلى 690 مليون دولار.
قائمة أهم زبائن الجزائر في 2017:
البلد القيمة التطور
(مليون دولار)
ايطاليا 5.548 +4ر6 %
فرنسا 4.492 + 31 %
اسبانيا 4.142 + 6ر6 %
الولايات المتحدة الامريكية 3.394 -3ر12 %
البرازيل 2.082 + 7ر28 %
تركيا 1.960 +62ر45 %
هولندا 1.849 + 5ر25 %
بريطانيا العظمى 1.611 + 6ر51 %
البرتغال 917 + 9ر7 %
بلجيكا 892 -7ر9 %
الهند 860 + 2ر79 %
تونس 751 + 3ر24 %
الصين 695 -
كوريا الجنوبية 692 + 5ر194 %
كندا 665 -9ر48 %
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