أسواق النفط العالمية تتحسن بسرعة و تبلغ أعلى مستوي .. التفاصيل :

قالت وكالة الطاقة الدولية ، اليوم الجمعة ، إن أسواق النفط العالمية تتحسن بسرعة مع انخفاض الإمدادات القادمة من فنزويلا ، والتي سجلت أكبر هبوط غير مخطط له في الإنتاج خلال 2017 ، مؤكدة أن الإمدادات الفنزويلية قد تتراجع أكثر خلال عام 2018، وهو ما ينبئ بالمزيد من التحسن في أسعار النفط.

وتسببت الديون والمشكلات المتعلقة بالبنية التحتية في انخفاض إنتاج فنزويلا خلال ديسمبر 2017 إلى 1.61 مليون برميل يوميا، وهو مستوى يقترب من المستوى الأدنى في 30 عاما.

وساعد ذلك أسعار النفط على أن تقفز فوق 70 دولارا للبرميل أوائل جانفي 2018 ، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.