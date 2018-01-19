سوناطراك توقع عقد جديد مع شركة سيسبا الإسبانية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور أمس الخميس، أن مجمع سوناطراك وقع اتفاقا مع "شركة سيسبا" الإسبانية بهدف تعزيز الإنتاج في حقل رورد الخروف للنفط والغاز بجنوب شرق الجزائر، حسب ما ورد في وكالة رويترز.

وقال ولد قدور أن الاتفاق من شأنه أن يزيد الإنتاج في الحقل من 11 ألف برميل يوميا من النفط إلى 24 ألف برميل يوميا بعد خمس سنوات، وإلى 10 آلاف برميل يوميا من غاز البترول المسال بعد ست سنوات، يضيف ذات المصدر.