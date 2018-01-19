تستلمها في شهر مارس

الجزائر تستورد نحو 75 إلى 100 ألف طن من القمح الصلب من كندا

الجزائر تستورد نحو 75 إلى 100 ألف طن من القمح الصلب من كندا

نقلت وكالة رويترز عن تجار أوروبيين ، أمس الخميس ، أن الديوان الجزائري للحبوب اشترى نحو 75 إلى 100 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة أُغلقت يوم الأربعاء.

 وأوضح التجار ،وفق ما نقلت رويترز ، أن منشأ الكميات المستوردة من القمح كان اختياريا ، لكن من المرجح توريد جزء من الكمية من كندا، حسب المصدر.

وتمّ بيع القمح الصلب الكندي في المناقصة بسعر تراوح بين 300 و305 دولارات للطن ، حسب المصدر، الذي أوضح أن الجزائر في المناقصة شحن القمح بين 16 فيفري و15 مارس المقبل.

القراءة من البلاد

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