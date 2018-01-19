الجزائر تستورد نحو 75 إلى 100 ألف طن من القمح الصلب من كندا

نقلت وكالة رويترز عن تجار أوروبيين ، أمس الخميس ، أن الديوان الجزائري للحبوب اشترى نحو 75 إلى 100 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة أُغلقت يوم الأربعاء.

وأوضح التجار ،وفق ما نقلت رويترز ، أن منشأ الكميات المستوردة من القمح كان اختياريا ، لكن من المرجح توريد جزء من الكمية من كندا، حسب المصدر.

وتمّ بيع القمح الصلب الكندي في المناقصة بسعر تراوح بين 300 و305 دولارات للطن ، حسب المصدر، الذي أوضح أن الجزائر في المناقصة شحن القمح بين 16 فيفري و15 مارس المقبل.