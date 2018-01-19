وزارة التجارة تنفي شائعات منع إستيراد قطع غيار السيارات

نفت وزارة التجارة، الخميس، منع استيراد قطع غيار السيارات، مشيرة إلى أن القرار يخص فقط لواحق المركبات التي يتم تركيبها في الجزائر.

وأكد بيان للوزارة أنها "تعلم الرأي العام أنه يتقرر أبدا تعليق استيراد قطع الغيار الضرورية لصيانة الحظيرة الوطنية للسيارات".

وأضاف أن نظام تأطير الواردات التي تم إقراره مؤخرا، يشمل فقط الأجزاء و اللواحق الموجهة لنشاط صناعة السيارات و المركبات (Kits ) والتي يستوردها حصريا المصنعون المحليون للسيارات المعتمدون من قبل وزارة الصناعة.