الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تستلم أول قطار للخطوط الطويلة "كوراديا"

<>أعلن المجمع الفرنسي آلستوم اليوم الخميس انه قام بإرسال القطار الاول من بين القطارات الـ 17 من نوع كوراديا متعددة التخصصات الموجهة للخطوط الطويلة و التي تقدمت بطلب اقتنائها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في 29 جويلية 2016.

واوضحت المؤسسة في بيان تلقت واج نسخة منه ان "القطار سينقل الى ميناء سافون (ايطاليا) ليتم شحنه باتجاه ميناء الجزائر العاصمة (الجزائر) ومن المنتظر ان يصل في 29 جانفي 2018" مؤكدة ان عمليات تسليم هذه القطارات ستتواصل الى غاية شهر جويلية 2018.

واضافت آلستوم ان هذه القطارات التي تم تصميمها وتصنيعها في موقع آلستوم برايشوفن (فرنسا) ستغطي المدن الكبرى الجزائرية.

في هذا الصدد صرح المدير العام لالستوم الجزائر هنري بوسيري "اننا نحتفي اليوم بانطلاق اول قطار كوراديا نحو افريقيا و نحن فخورون بتسليم هذا القطار الاول الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالجزائر وبفضل ثقة زبوننا و التزام فرقنا فان مخطط التسليم قد تم احترامه بشكل جيد و سيتواصل الى غاية شهر يوليو 2018" مشيرا الى انه بفضل هذا المشروع "نحن مرتاحون للمساهمة في تطوير النقل في هذا البلد".

كما تمت الاشارة الى ان قطار كوراديا متعدد التخصصات يعد وسيلة نقل للخطوط الطويلة و يعمل بالديزل و الكهرباء (25 كيلوفولط) يمكنه ان يسير بسرعة 160 كلم في الساعة و يبلغ طوله الاجمالي حوالي 110 متر و يحتوي على ستة مركبات ويستطيع حمل 254 مسافرا من بينهم 60 في الدرجة الاولى.

واوضح المختص العالمي في حلول النقل ان قطار كوراديا متعدد التخصصات يستجيب لاحتياجات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و مسافريها لأنه "مكيف" مع الظروف المناخية للبلاد (رمال وحرارة مرتفعة) ويتوفر على نظام تكييف "جد فعال".

كما يتوفر -حسبما تم تأكيده- على ارضية منخفضة تسهل عملية الدخول والتنقل على متن القطار سيما بالسنبة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وان عملية تهيئة القطار تندرج ضمن اخر التطورات التي باشرتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والتي تسمح بتوفير "اكبر قدر" من الراحة في السفر.

اما عملية تصميم و تصنيع ومرافقة القطارات الـ17 فقد تكفل بها موقع آلستوم برايشوفن الذي اشرك في هذا المشروع خمسة مواقع اخرى في فرنسا.

كما اوضحت المؤسسة ان القطارات من نوع كوراديا تتوفر على 30 سنة من الخبرة مع اكثر من 4 مليار كلم قطعها 3000 قطار.

للتذكير ان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كانت قد قدمت طلبا في جويلية 2015 لشركة آلستوم لاقتناء 17 قطارا من نوع كوراديا متعددة التخصصات في اطار مشروع التحديث وتوسيع الشبكة الذي تقوم به الشركة الجزائرية.

وخلص المصدر في الاخير الى ان هذه القطارات ستربط الجزائر العاصمة بمدن وهران وعنابة وقسنطينة وبشار خلال الثلاثي الاول من سنة 2018.