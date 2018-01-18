إنطلاق يوم الخميس عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2018

تنطلق اليوم الخميس عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2018 والتي تم تحديدها في الفترة ما بين 18جانفي إلى غاية 28 فيفري المقبل، وتم بموجبها منح أزيد من 120 رخصة لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين على مستوى ولاية الجزائر ، حسب ما أفاد به ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر.

وأوضح المسؤول أن مديرية التجارة لولاية الجزائر منحت 122 رخصة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي لفائدة التجار ، مؤكدا أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة لمنح المزيد من الرخص بهدف "تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية .

وذكر المصدر ذاته أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات) ، في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية، مشيرا أن ولاية الجزائر اختيرت من قبل الوزارة الوصية كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الاجراءات وتم تطبيقها خلال موسم تخفيضات الفترة الصيفية الفارطة.

وأكد المتحدث أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو "إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم ،وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة"، بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها "عادة وسلوك تجاري راسخ لدى المتعاملين الاقتصاديين".