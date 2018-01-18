ارتفاع النفط من جديد مع هبوط مخزونات النفط الامريكية

أغلقت أسعار النفط مرتفعة قبل نشر بيانات أميركية بشأن المخزونات البترولية من المتوقع أن تظهر تاسع هبوط أسبوعي على التوالي في مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة.

وأدت العوامل الأساسية إلى زيادة أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 13 في المئة فوق المستويات المسجلة في أوائل ديسمبر كانون الأول بدعم من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك وروسيا وأيضا نمو قوي للطلب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا لتبلغ عند التسوية 69.38 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي 24 سنتا إلى 63.97 دولار.

وكان برنت قفز يوم الاثنين إلى 70.37 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 حين بدأ انخفاض أسعار النفط الذي استمر ثلاث سنوات.

وسجل الخام الأميركي 64.89 دولار الثلاثاء وهو أيضا أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

ويقول متعاملون إن أسواق النفط بصفة عامة تحظى بدعم كبير، وإن من المستبعد حدوث انخفاضات حادة للأسعار.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الإنتاج منذ يناير كانون الأول من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية 2018.

وتتزامن هذه القيود مع قوة الطلب على النفط.

هذا و أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية‭ ‬هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يناير كانون الثاني لتصل إلى 411.5 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.5 مليون برميل.

وتراجعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 3.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 420 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.8 مليون برميل في حين كانو محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 3.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 609 آلاف برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 86 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 425 ألف برميل يوميا إلى 7.3 مليون برميل يوميا.