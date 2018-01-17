أسعار صرف الأورو والدولار لليوم الاربعاء 17 جانفي في السوق الرسمية و الموازية

استقرت العملة الصعبة الأورو عند 139.61، اليوم الاربعاء 17 جانفي، وفقا للأسعار التي يحددها بنك الجزائر، وهي صالحة للتجارة الخارجية، وكانت هذه العملة الاوربية قد سجلت الثلاثاء مستوى قياسي 139.94 دينار.

أما الدولار الامريكي، فقد سجل ارتفاعا طفيفا (+ 0.17 بالمئة) ليصل إلى 114.30 دينار، ولا يزال قريبا جدا من أعلى مستوى له على أساس سنوي (115.55 دينار).

أما في السوق الموازية، فيبلغ الأورو 205 دينار، بينما يتداول الدولار على نحو 172 دينار.