بالفيديو / توقيع 7 إتفاقيات للرفع من حجم الإستثمارات بين الجزائر والأردن

وقعت كل من الجزائر والأردن على 7 اتفاقيات تعاون تخص مجالات متعددة من بينها التجارة والأشغال العمومية والنقل والصناعة والمناجم والتجارة

وهذا مع إمضاء محضر الندوة للدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية الأردنية التي التأمت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة.

و تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المنشآت القاعدية ( الطرق والجسور)، وأخرى في مجال حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات بين الجزائر والأردن.



