بنك الجزائر يصدر قريبا قطعة جديدة من فئة 500 دينار

علم "البلاد نت"، الأربعاء، إنّ بنك الجزائر سيصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة 500 دينار قريباً، ولم تستبعد مصادرنا أن يصدر البنك المركزي ورقة جديدة بقيمة نصف مليون سنتيم.

3 سنوات بعد المقترحات التي رفعها منتدى رؤساء المؤسسات، أفيد أنّ وزارة المالية ستكشف في غضون الفترة القليلة القادمة عن سكّ قطع نقدية من فئة 500 دينار، بعد قرار سحب 5 أوراق مالية من فئة 100 و200 دينار (أصناف 1981 – 1982 – 1983) اعتبارا من الفاتح جانفي 2015.

وفيما لم تصدر مصالح "عبد الرحمن راوية" أي بيان حول المسألة، لم تستبعد مراجع "البلاد نت" أن يلجأ بنك الجزائر المركزي إلى إصدار ورقة مالية بقيمة 5 آلاف دينار، بُعيد تداول أوراق الألفي دينار، ما يحيل على حضور أكبر للأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة، والتلاشي التدريجي للأوراق ذات القيمة الصغيرة.