اليورو يتراجع مقابل الدولار

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار ، بنحو 0.5 بالمئة ، في تعاملات اليوم الأربعاء ، بعد أن ارتفع إلى مستوى جديد هو الأعلى في ثلاثة أعوام فوق 1.23 دولار ، في الوقت الذي كثف فيه بعض المستثمرين رهاناتهم على صعود العملة الأوروبية الموحدة على الرغم من أن المخاوف التي أبداها بعض صانعي السياسات هذا الأسبوع أدت إلى انحسار التفاؤل.

و حسب ما أفادت رويترز ، فإن انعكاسا للقلق الواضح بين بعض صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن قوة اليورو، أدى إلى تشجيع المستثمرين على الاتجاه إلى البيع لجني الأرباح ، بعد تصريحات عن أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة ”ليس مفيدا“ أدلى بها إيفالد نوفوتني، وهو أحد صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي.