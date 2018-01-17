بالفيديو..الوزير الأول أحمد أويحيى يتسلم "درع الألكسو" الذي منح اليوم لرئيس الجمهورية..شاهد:

منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألسكو) ، درعها الشرفي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كأول رئيس عربي يتسلم هذا الدرع، وذلك عرفانا للجهود التي بذلها في إرساء ثقافة الحوار والمصالحة ودعم مسارات التربية والعلوم والثقافة ، حسب ما أكده المدير العام للمنظمة خلال تواجده بالجزائر اليوم الأربعاءؤ.

و تسلم "درع الألكسو" الذي منح للرئيس بوتفليقة ، الوزير الأول أحمد أويحيى من المدير العام لمنظمة الألكسو سعود هلال الحربي ، الذي حل أمس الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام.

و صرح المدير العام لمنظمة الألكسو أن تكريم الرئيس بوتفليقة بدرع المنظمة هو عرفان له بكونه "أحد الحكام العرب في العصر الحديث الذين قادوا ولازالوا يقودون الأمة العربية"، مشيدا بـ"التقدم والتطور التي شهدته الجزائر تحت قيادته"، معتبرا أن الجزائر "بلد كبير قاد الكثير من الدول العربية على جميع الأصعدة" ، وأن تاريخ الثورة الجزائرية "يدرّس حاليا في عديد البلدان العربية".

كما أشاد السيد هلال الحربي بالتجربة الجزائرية في المجال الثقافي والتربوي وكذا تجربتها في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتي مكنتها من "تجاوز الأزمة بفضل حنكة وحكمة الرئيس بوتفليقة وكذا التفاعل الإيجابي للشعب الجزائري"، مبرزا أن العديد من الدول العربية تستفيد من التجربة الجزائرية في هذا المجال.

وأضاف المتحدث بهذا الخصوص أن "ما يميز التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب هو أنها لم تكتف فقط بالجانبين القانوني والعقابي، بل اتجهت نحو التوعية والاهتمام بالبعد الاجتماعي والثقافي لتجفيف منابعه"، مشيدا في هذا الإطار بسياسة المصالحة الوطنية التي بادر إليها الرئيس بوتفليقة .