حداد : غياب أحمد أويحيى لا علاقة له أبدا بتعليمة رئيس الجمهورية حول قرارات فتح رأسمال الشركات العمومية

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد اليوم إن غياب الوزير الأول أحمد أويحيى عن فعاليات صالون الطاقات المتجددة الذي يشرف عليه "الآفسيو" ومُجمعا سوناطراك وسونلغاز، أمر لا علاقة له أبدا بتعليمة رئيس الجمهورية حول قرارات فتح رأسمال الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة.

هذا وكان مقررا أن يلقي الوزير الأول كلمة افتتاحية في الصالون، غير أن غيابه جاء في عز الجدل بشأن قضية فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص".