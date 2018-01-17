أسعار الذهب تبدد المكاسب وتنخفض مع تعافي الدولار

بددت أسعار الذهب المكاسب التي حققتها في المعاملات المبكرة ليجري تداول المعدن النفيس بانخفاض طفيف اليوم الأربعاء.في الوقت الذي تعافى فيه الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1334.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش.

بعد أن ارتفع إلى 1343.91 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1335.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، بنسبة 0.3 بالمائة إلى 90.684 .

بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014 البالغ 90.113 في وقت سابق من الجلسة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1100 دولار للأوقية.

ويواصل البلاديوم موجة إرتفاع في الوقت الذي تغذي فيه زيادة الطلب على المعدن من قطاع السيارات مخاوف بشأن المعروض.

وتراجعت الفضة 0.3 في المئة إلى 17.15 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين تقريبا دون تغيير يذكر عند 998 دولارا للأوقية .

بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثامن من سبتمبر أيلول عند 1006.60 دولار.