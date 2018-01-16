وزارة التجارة: تشميع المحلات التي تطلق عروض "الصولد" دون رخصة

أطلقت وزارة التجارة ولأول خدمة الرخصة الإلكترونية للبيع بالتخفيضات "الصولد" كتجربة نموذجية بولاية الجزائر، حيث تتيح هذه المبادرة للتجار التسجيل الإلكتروني وملء استمارة الكترونية عبر موقع وزارة التجارة للحصول على رخصة للبيع بالتخفيض دون التنقل لمديرية التجارة.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التجارة الثلاثاء، في بيان لها استلمت "الشروق" نسخة منه أنها باشرت عملية رقمنة طلبات ممارسة البيوع المقننة على غرار البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع خارج المحلات التجارية باستعمال الطرود والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل وهذا بتقديم الأعوان الاقتصاديين والتجار طلباتهم عبر شبكات الانترنت وهذا بهدف تسهيل إجراءات البيع بالتخفيضات وتقنينها لتعم الفائدة على المستهلكين، وتذكر وزارة التجارة أنه يمكن للتجار الاختيار بين التسجيل الإلكتروني أو التسجيل التقليدي لدى مديرية التجارة، وحذرت التجار الذين يطلقون تخفيضات الصولد دون الحصول على رخصة، حيث يتعرضون الى عقوبات تصل الى الغلق.