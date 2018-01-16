70 بالمائة.. نسبة الإستجابة للتسعيرة الجديدة للنقل

بلغت نسبة الاستجابة التي أقرّتها وزارة النقل بعد أسبوع من قرار تطبيق التسعيرة الجديدة، 70 بالمئة عبر التراب الوطني، في وقت لا تزال فيه ولايات تشهد تذبذبا بعدما باشرت 30 منها العملية بشكل كلي، مقابل عدم استجابة ولايات أخرى لأسباب حصرتها نقابات النقل في الفترة الزمنية القصيرة لتطبيق التعليمة والتحضير لها فضلا عن عزوف بعض الناقلين بسبب حافلات "الايتوزا".

وقد دخل تطبيق تعليمة رفع تسعيرة النقل، الثلاثاء، يومه السابع على التوالي، فرغم المساعي الحثيثة للناشطين بالقطاع رفقة النقابات إلا أن الاستجابة لا تزال غير مضبوطة من ولاية لأخرى بعدما وصلت النسبة 70 بالمئة مقابل استمرار بعض الولايات في المقاطعة إلى وقت غير معلوم، وظل التذبذب سيد الموقف بعاصمة البلاد، حيث لُمس تطبيق التسعيرة الجديدة ببعض الخطوط خلافا لأخرى التي بقيت تتعامل بنفس السعر، في حين لم تتغير بكل من ولاية تيبازة، البليدة وبومرداس وغيرها من الولايات من أصل 30 التي لم تستجب بعد.

وعن أسباب هذا اللغط الذي حصل في مباشرة تطبيق التسعيرة الجديدة للنقل، أرجع رئيس المنظمة الوطنية الناقلين عن مكتب ولاية الجزائر، تخلف بعض الناقلين، إلى تأخر تحضير التذاكر ومشكل الاكتظاظ الذي تشهده المطابع لإعادة طبع أخرى جديدة بالإضافة إلى عدم تمكن المصالح المعنية من تغطية وتوزيع جدول التسعيرة على مختلف الناقلين بمن فيهم المتواجدين بالمناطق الريفية والمعزولة فضلا عن فترة الإعلان عن التعليمة وتطبيقها والتي وصفت بالضيقة، في وقت رفض البعض الآخر رفع التسعيرة بخطوط أخرى لاسيما تلك التي تعرف منافسة من طرف حافلات "الايتوزا" التي استثنتها التعليمة.

وأرجع المتحدث الأسباب، إلى الخوف من المنافسة غير القانونية التي قد تدخل الناقلين بهذه الخطوط إلى الإفلاس مستقبلا، مشيرا إلى أن الاجتماعات المبرمجة بالمناطق شبه الحضرية تجمع بين ممثلي الناقلين ومديريات النقل لكل من البليدة المبرمج الإثنين، يوم الخميس ولاية تيبازة وبومرداس بتاريخ الأحد المقبل لوضع الجدول الخاص بكل مسافة.