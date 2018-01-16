خسارة بملايير الدولارات لـ 5 دول بسبب قائمة الشوكولاطة والجبن!...سفاراتها والقنصلياتها تتحرك



دول الاتحاد الأوروبي أوّل المتضررين.. والصين أكبر الخاسرين

تحركت السفارات الأجنبية في الجزائر بحثا عن إجابات وحلول للإجراءات الخاصة بوقف استيراد 851 منتوج أجنبي، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوع، كما تلقى السفراء والقناصلة الجزائريون بالخارج عددا من الاستفسارات وفقا لما أكده متعاملون في قطاع التجارة الخارجية لـ"الشروق"، وحسب أرقام وإحصائيات وزارة التجارة يعد المورّدون الأكبر للجزائر أكثر المتضررين من القائمة السوداء للمواد المستوردة ممثلين في الصين، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا والتي ستخسر في سنة واحدة 20 مليار دولار بسبب القائمة السوداء.

وأكد رئيس جمعية استشارات تصدير وخبير التجارة الخارجية اسماعيل لالماس في تصريح لـ"الشروق"، الإثنين، أن التحركات السياسية بدأت لقمع قرار منع استيراد 851 منتوج، حيث تعد دول الإتحاد الأوروبي أكثر المتضررين من الإجراء، بحكم أن هذه الأخيرة أكبر الدول الموردة للجزائر إلى جانب الصين، مشيرا إلى أن جمعيته تلقت تقارير تفيد بأن سفارات هذه الدول تساءلت عن سبب منع دخول موادها السوق الجزائرية وعادت إلى بنود الاتفاقية التي تؤكد حرية التجارة والمبادلات.

وشدد لالماس على أن الجزائر يجب أن لا تستسلم لهذه الضغوط، وبالعكس أن تستعملها كورقة للضغط على هذه البلدان وإلزامها باقتناء المنتوج الجزائري، يقول المتحدث، ووجهت هذه الدول تساؤلات إذا ما كانت هذه القوائم ظرفية أم دائمة، لاسيما الصين التي تبتلع 8 مليارات دولار من الجزائر سنويا، وهي عبارة عن سلع معظمها مدرجة في خانة الكماليات، ويمكن الاستغناء عنها في ظل الظرف المالي الصعب الذي تمر به الخزينة الجزائرية.

كما أثار قرار وقف استيراد الشوكولاطه السويسرية حفيظة المنتجين بهذا البلد، الذين يعتبرون أن منتوجاتهم تحتل رقم واحد بكافة بقاع العالم.

ووفقا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة، وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين يلاحظ أن أكبر خمسة زبائن للجزائر خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2017، كانت إيطاليا بقيمة 5.07 مليار دولار بإجمالي 16.3 بالمائة من الصادرات الإجمالية للجزائر وفرنسا بـ3.84 مليار دولار بما يوازي 12.34 بالمائة، وإسبانيا بـ 3.68مليار دولار بما يعادل 11.8 بالمائة والولايات المتحدة بـ 2.92 مليار دولار أي 9.4 بالمائة و البرازيل بـ 1.95مليار دولار بـ6.25 بالمائة.

أما بالنسبة للموردين الرئيسيين للجزائر فإن الصين ما زالت في الصدارة بـ 7.8 مليار دولار وهو ما يساوي 18.6 بالمائة، من إجمالي الواردات الجزائرية تليها فرنسا بـ3.8 مليار دولار أي 9.1 بالمائة، وإيطاليا بقيمة 3.35 مليار دولار أي 8 بالمائة، وإسبانيا بـ 2.83 مليار دولار أي 6.7 بالمائة وألمانيا بـ 2.7 مليار دولار أي 6.4 بالمائة.