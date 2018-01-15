بسبب الأزمة المالية.. وزير الطاقة: لا ربط بالغاز حاليا.. و"القارورة" هي أفضل !

أكّد مصطفى قيطوني، وزير الطاقة، الإثنين، عدم برمجة أيّ مشاريع لربط المواطنين عبر ربوع الوطن بالغاز الطبيعي في الوقت الرّاهن، بسبب الأزمة المالية.

وأوضح، قيطوني على هامش الزيارة التفقدية لقطاعة ببشار، بأنّ خزينة الدولة في الوقت الحالي، ليس بإمكانها تغطية نفقات مشاريع الربط بالغاز الطبيعي، نظرا للأزمة المالية التي مسّت جميع القطاعات. وضرب قيطوني مثالا عن بلدية إيقلي ببشار، التي لم تستفد من الغاز بالرّغم من بعدها بـ60 كلم فقط عن تاغيت التي ينعم سكانها بهذه الطاقة الحيوية، مشيرا بأن مشروعا كهذا يكلف الخزينة العمومية 80 مليار سنيتم.

قيطوني اعتبر أنّ أفضل حلّ لسكان المناطق النائية هي قارورة غاز البوتان، التي أصبحت ملاذهم الوحيد في ظل غياب غاز المدينة. كما عرّج على الطاقة الشمسية، التي قال إنّه لا يمكن الحديث عنها الآن، لأنّنا حسب الوزير لا نملك مؤسسات وطنية بالعدد الكافي لتصنيع اللوحات التي تستخدم في توليد الطاقة من الشمس، عدا أربع شركات عمومية.