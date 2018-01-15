بفعل تخفيضات الإنتاج ...سعر البترول يرتفع لـ 70 دولار

ارتفعت أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل الاثنين مدعومة باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و روسيا ومتجاهلة زيادة في أنشطة الحفر الأمريكية والكندية بما ينبئ بنمو الإنتاج مستقبلا في أمريكا الشمالية.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 13 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 70 دولارا للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 64.53 دولار للبرميل.

للتذكير كان كلا الخامين قد وصلا الأسبوع الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ ديسمبر2014 حيث لامس برنت 70.05 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط 64.77 دولار.