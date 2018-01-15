اليورو يرتفع فوق 1.21 دولار ويسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

إستقر الأورو اليوم الإثنين، عند أعلى مستوى مقابل الدولار في ثلاثة أعوام بعد أن صعد الأسبوع الماضي.وتراجع الدولار اليوم، مع تنامي ثقة الأسواق وقد نزل الدولار مقابل سلة من العملات بـ 0.2 بالمائة إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2015.وإرتفع الأورو بـ0.1 بالمائة إلى 1.2218 دولار ليعزز المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي.

ومع إستمرار الأورو عند أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، يحذرمحللون من أن قوته قد تقلق البنك المركزي الأوروبي